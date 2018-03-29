Sağlıklı beslenmeye tam destek

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan
"RTÜK
, Sağlık Bakanlığı
'nın listesini esas alarak, çocuk programlarında reklamına izin verilebilecek gıdalarla ilgili bir düzenleme yaptı. Çocuklarımızı sağlıksız gıdaların etkisinden koruyacak bu düzenlemeyi son derece önemli buluyorum" ifadelerini kullandı. O REKLAM LARA SINIRLAMA
Önceki gün Resmi Gazete
'de yayımlanan yönetmelikle aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yiyecek ve içeceklere ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı'nın hazırlayacağı liste esas alınacak. Bakanlık kırmızı ve turuncu liste yayımlayacak. Kırmızı listede yer alan, reklamına izin verilmeyecek yiyecek ve içeceklerin reklamları, 15 günün sonunda yayınlanmayacak. Turuncu listede yer alan reklama belirtilen kriterlere uyması halinde izin verilecek yiyecek ve içecekler için ise düzenleme iki yıl sonra yürürlüğe girecek. Program içinde yapılacak reklamlarda ise ekranın alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilecek bir akar bant olacak. Burada düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer veren Sağlık Bakanlığı uyarıları yer alacak. ANKARA