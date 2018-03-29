Son Dakika: Bando Okulları Komutanlığındaki darbe davasında karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada hükmü açıklayan mahkeme, eski okul komutanı Halil Birer'e ağırlaştırılmış müebbet ve eski tabur komutanı yarbay Erhan Dokur'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa müebbet hapis cezası verdi, 6 sanığın dosyasını ayırdı.

SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

FETÖ'CÜ ESKİ KOMUTAN HALİL BİRER'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan eski okul komutanı Birer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

7 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Sanıklardan eski tabur komutanı yarbay Erhan Dokur ile Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk'u müebbet hapisle cezalandıran heyet, sanıklar İlker Atılgan Coşkun, Mesut Oran, Abdullah Musalli, Erkan Başer, Murat Karakuş ve Ali İhsan Sayar'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, eski okul komutanı Halil Birer'in FETÖ'nün darbe girişiminden bir gün önce Bando Okulları Komutanlığına eğitim atışı yapılacağı gerekçesiyle 2 bin G3 mermisi ve 100 şarjör getirttiği, darbe girişimi sırasında okula çağırttığı sanıklara silah, hücum yeleği ve miğfer dağıtılması ile okulun önünde 2 minibüs bekletilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırma", "TBMM'yi görevini yapamaz hale getirme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ üyeliği" suçlamalarından cezalandırılmaları talep edildi.