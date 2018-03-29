Son dakika: FETÖ sanığı infaz koruma memurları hakim karşısında

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanık A.Ö, savunmasında, sohbet toplantılarına katıldığını ve etkin pişmanlığa dair dilekçesini dosyaya sunduğunu söyledi.

SANIKLAR İDDİALARI REDDETTİ

FETÖ/PDY terör örgütünün dini duygularını istismar ettiğini belirten sanık A.Ö, beraatini talep etti. Mahkemede savunma yapan diğer sanıklarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların adli kontrollerinin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.