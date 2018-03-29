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: sanığı infaz koruma memurları hakim karşısında

haberi...'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu tutuksuz 13 infaz koruma memuru hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 17:04
Son dakika: FETÖ sanığı infaz koruma memurları hakim karşısında

2. görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanık A.Ö, savunmasında, sohbet toplantılarına katıldığını ve etkin pişmanlığa dair dilekçesini dosyaya sunduğunu söyledi.

SANIKLAR İDDİALARI REDDETTİ

/ terör örgütünün dini duygularını istismar ettiğini belirten sanık A.Ö, beraatini talep etti. Mahkemede savunma yapan diğer sanıklarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların adli kontrollerinin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Son dakika: FETÖ sanığı infaz koruma memurları hakim karşısında
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