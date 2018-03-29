Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Suriye sınırına dev Türk bayrakları

sınırına dev bayrakları

'nın Akçakale ilçesinde belediye tarafından sınırına yakın bölgelere dikilen 12 metre yüksekliğindeki 2 direğe, 4x6 metre büyüklüğünde bayrağı çekildi. Belediye Başkanı Ayhan: "Suriye'nin sıfır noktasında yer alan Akçakale'nin her yerinden görülebilecek 2 dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:01
Suriye sınırına dev Türk bayrakları

'nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından sınırına yakın bölgelere dikilen 12 metre yüksekliğindeki 2 direğe 4x6 metre ebatlarında bayrakları çekildi.

Akçakale Belediyesince hazırlanan bayrak direkleri, Aşağıbeydaş ve Koruklu mahallelerindeki höyüklerin üzerine dikildi.

BAYRAKLAR TÖRENLE ÇEKİLDİ

Direklere, özel olarak diktirilen 4x6 metre ebatlarındaki Türk bayrakları törenle çekildi. Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçenin yüksek kesimlerinde Türk bayraklarını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Bayrakların, milletlerin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olduğunu belirten Ayhan, "Afrin'i teröristlerden temizleyen Mehmetçiğimize operasyon süresince her türlü desteği verdik. Şimdi Suriye'nin sıfır noktasında yer alan Akçakale'nin her yerinden görülebilecek 2 dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. Bayrağımızın dalgalandığını gördükçe bizler gururlanacağız." diye konuştu.

Türkiye Afrin'de neyi amaçlıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye sınırına dev Türk bayrakları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN