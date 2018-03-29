Suriye sınırına dev Türk bayrakları

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, belediye tarafından Suriye sınırına yakın bölgelere dikilen 12 metre yüksekliğindeki 2 direğe 4x6 metre ebatlarında Türk bayrakları çekildi.

Akçakale Belediyesince hazırlanan bayrak direkleri, Aşağıbeydaş ve Koruklu mahallelerindeki höyüklerin üzerine dikildi.

BAYRAKLAR TÖRENLE ÇEKİLDİ

Direklere, özel olarak diktirilen 4x6 metre ebatlarındaki Türk bayrakları törenle çekildi. Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçenin yüksek kesimlerinde Türk bayraklarını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Bayrakların, milletlerin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olduğunu belirten Ayhan, "Afrin'i teröristlerden temizleyen Mehmetçiğimize operasyon süresince her türlü desteği verdik. Şimdi Suriye'nin sıfır noktasında yer alan Akçakale'nin her yerinden görülebilecek 2 dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. Bayrağımızın dalgalandığını gördükçe bizler gururlanacağız." diye konuştu.