24 saat temizlik

Afrin'de PKK/ YPG'li teröristlerin kaçarken çocuk oyuncaklarından, Kuran-ı Kerim'e kadar her yere mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladığı ortaya çıktı. İlçenin kontrolünün ele geçirildiği 18 Mart'tan bu yana teröristlerin tuzakladığı 145 mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği öğrenildi. TSK, PÖH ve JÖH mayın imha timleri 24 saat devriye usulü durmaksızın çalışarak tuzakları kontrollü şekilde etkisiz hale getiriyor. Güvenlik güçleri en son Afrin'in Yukarı Korkan köyünde bir ahırın el yapımı patlayıcı imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. Mayın temizleme timindeki bir yetkili "Çok profesyonelce hazırlanmış el yapımı patlayıcılarla karşılaşıyoruz. Bir çocuk oyuncağından tutun da bir çift terliğin altına ve kapının önünde düşmüş gibi görünen bir battaniyeye kadar patlayıcı yerleştirilmiş. Bazen 1 el yapımı patlayıcısı imha etmek 3-4 saat zaman alıyor."

ABD'DEN EĞİTİM ALIYORLARDI

?Öte yandan TSK ve ÖSO güçleri yaptıkları aramalarda YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri HAT'ın eğitim, toplanma ve barınma yeri olarak kullandığı bir üssünü daha ortaya çıkardı. Eğitim amaçlı büyük alanlar ve harekat sonrasında kullanılmak üzere yer altı tünelleri ve güçlendirilmiş betonarme mevziler bulundu. Yer altında inşa edilen odalarda mühimmat depolarının yanı sıra telsiz haberleşme araçları ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar görüldü. Yer üstünde ise açık eğitim alanları, zemine yığılmış birçok havan, silah ve diğer mühimmatlara rastlandı. ABD, büyük bölümü Fırat Nehri'nin doğusunda olmak üzere HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim veriyor.