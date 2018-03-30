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6 ilde 108 örgüt üyesi gözaltında

Giriş Tarihi: 30.3.2018
6 ilde 108 örgüt üyesi gözaltında
Trabzon'da, 19 "Gaybubet" evine düzenlenen operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı. 'da ByLock kullandıkları belirlenen 10 şüpheli ile daha önce açığa alınan 12 polis gözaltına alındı. Balıkesir'de 12, Erzurum'da 13 askeri öğrenci, 'da 4, 'de 2, Eskişehir'de daha önce açığa alınan üsteğmen İ.A. ve meslekten ihraç edilen eski astsubay E.T., Karabük'te astsubaylar M.M.Ç. ve R.A. , Tokat'ta 1 üsteğmen İ.A. gözaltına alındı. Operasyonlarda 108 kişi gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİRFurkan NEHRİ-Rıdvan UYSAL
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6 ilde 108 örgüt üyesi gözaltında
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