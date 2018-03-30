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Bando Okulu davasında 7 müebbet

Giriş Tarihi: 30.3.2018
'nün darbe girişimi sırasında Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 20. , eski Okul Komutanı Halil Birer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanıklardan eski Tabur Komutanı Yarbay Erhan Dokur ile Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk ise müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar İlker Atılgan Coşkun, Mesut Oran, Abdullah Musalli, Erkan Başer, ve Ali İhsan Sayar'ın dosyalarının ise ayrılmasına karar verdi. ANKARA
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Bando Okulu davasında 7 müebbet
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