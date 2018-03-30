Bando Okulu davasında 7 müebbet

FETÖ
'nün darbe girişimi sırasında Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Ankara
20. Ağır Ceza Mahkemesi
, eski Okul Komutanı Halil Birer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanıklardan eski Tabur Komutanı Yarbay Erhan Dokur ile Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk ise müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar İlker Atılgan Coşkun, Mesut Oran, Abdullah Musalli, Erkan Başer, Murat Karakuş
ve Ali İhsan Sayar'ın dosyalarının ise ayrılmasına karar verdi. ANKARA