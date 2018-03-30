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Başkanı ne girdi

Başkanı Ahmet Peker, hakkında onanan 2 yıl bir aylık cezanın infazı için bugün ne giderek teslim oldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 20:39 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 20:45
CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı cezaevine girdi

Peker, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleri öncesi bir siyasi parti mitinginde dağıttı bildiriler ile "kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı" gerekçesi ile 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay tarafından cezası onanması ile Peker 140 günlük cezanın infazı için bugün partililer eşliğinde ne giderek teslim oldu.


Teslim olmadan önce Başkanlığında basın açıklaması yapan ve partililer ile vedalaşan Peker, "Biz ceza aldık ama şükürler olsun üzerimize atılan suç yüz kızartıcı bir suç değil. Düşüncemiz için yatacağız. Bedelini ödemeye hazırız hiç sıkıntı yok. Bu ceza bizim onur madalyamız" dedi.

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CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı cezaevine girdi
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