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Deniz Kuvvetleri ‘sivil imamı’ sınırı geçemedi

Giriş Tarihi: 30.3.2018
'DE aralarında Deniz Kuvvetleri personelinden sorumlu "sivil imam"ın da olduğu 5 FETÖ şüphelisi, sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki bir tarlada B.Ç, G.Ç, Ö.F.K, Y.K. ve L.Ö'yü yakaladı. Yakalanan şüpheliler karakola götürülürken, yanlarında bulunan 4 çocuk yakınlarına teslim edildi. Şüphelilerden B.Ç'nin Deniz Kuvvetleri personelinden sorumlu "sivil imam" olduğu, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydının bulunduğu öğrenildi. Ayrıca B.Ç. ile Y.K'nın örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü. B.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA
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Deniz Kuvvetleri ‘sivil imamı’ sınırı geçemedi
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