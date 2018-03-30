Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: "Ülkenin kaderi de bölge ve ümmetin kaderiyle artık yek vücut"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "AK Parti'nin kaderi ülkenin kaderi, ülkenin kaderi de bölge ve ümmetin kaderiyle artık yek vücut. Ülke, devlet ve sistem yeniden inşa ediliyor. Bunu inşa edecek en önemli kurumsal yapı AK Parti kurumu, AK Parti teşkilatı, AK Parti davasıyla gecesini gündüzüne katarak mücadele eden ana kadememiz, gençlik kollarımız, hanım kollarımız işte bu teşkilat." dedi.

Albayrak, Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde yapılan AK Parti'nin Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Buradaki konuşmasında, ilçede yapılan hizmetlere değinen Albayrak, 2019 seçimlerinde oy oranının yüzde 60'lara çıkması gerektiğini belirtti.

"AK Parti kaderinin ülkenin kaderiyle yek vücut olduğu bir dönemdeyiz." diyen Albayrak, şöyle konuştu:

"Mücadele ve çalışma noktasında değil, kanını akıtan bir teşkilat olarak 15 Temmuz'da AK Parti ve teşkilatları 'gazi bir teşkilat' statüsüne kavuşarak tarihe altın harflerle adını yazdırdı. Nitekim o akşam Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bayrampaşa da, Bayrampaşalılar da, AK Parti Bayrampaşa teşkilatı da tarihe geçecek bir dik duruş sergiledi. AK Parti'nin kaderi ülkenin kaderi, ülkenin kaderi de bölge ve ümmetin kaderiyle artık yek vücut. Ülke, devlet ve sistem yeniden inşa ediliyor. Bunu inşa edecek en önemli kurumsal yapı AK Parti kurumu, AK Parti teşkilatı, AK Parti davasıyla gecesini gündüzüne katarak mücadele eden ana kadememiz, gençlik kollarımız, hanım kollarımız işte bu teşkilat."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, AK Parti'nin 15 yıl boyunca, bürokrasiyle, yargıyla, medyayla tüm bu güç odaklarıyla bir kurtuluş savaşı mücadelesi vererek bu noktaya geldiğini belirterek, "Artık Afrin'le başlayan süreçle resmi bir bir savaşın da içerisindeyiz ülke olarak. Bunun farkındayız öyle değil mi? Türkiye bir avuç terör örgütüyle mi mücadele ediyor? Yoksa, o mahzenlerde, depolarda, tünellerdeki o tüneller kamyonların geçeceği büyüklükte. Artık nasıl iş makinalarıyla bu tüneller açıldıysa, orada ele geçirilen silahların hangi ülkelerin, orada öldürülen teröristlerin içerisinde hangi ülkelerin mensubu insanların yer aldığını da gördükten sonra artık biz hakikaten 100 sene önceki savaştan daha şedit bir kurtuluş savaşıyla karşı karşıyayız. Bunun farkındayız öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin sayısız seçim geçirdiğini ve hepsinde tarihi başarılar elde ettiğini aktaran Albayrak, "Ancak 2019, Türkiye'nin, bu yüzyılın kaderini kaderinin şekilleneceği, küresel anlamda bu mücadelenin ortaya koyacağı çok ama çok büyük bir kırılma noktası. İşte burada bize, AK Parti teşkilatına düşen çok büyük sorumluluk var." dedi.

Türkiye'nin 2017'yi tarihi bir büyümeyle kapadığını hatırlatan Albayrak, 2018'de ise bütün bu mücadelelerin olduğu ortamda, turizmde, ticarette tarihi rekorların, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin konuşulduğunu sözlerine ekledi.