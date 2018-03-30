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Erdoğan’dan ’na 250 bin TL’lik tazminat davası

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 250 bin TL’lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı , CHP lideri Kemal 'na, partisinin 27 Mart'taki TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden, onur ve saygınlığına yönelik saldırı kastıyla ağır hakaretler içeren ifadeler kullandığı belirtildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'ndan 250 bin lira manevi tazminat talep edildi. Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ, terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsü. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği bir gerçek. FETÖ ile mücadele edenleri itibarsızlaştırmak, FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiği. Terör örgütlerinin mağlup edildiği bir Türkiye'nin inşasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar hayati olduğu izahtan varestedir" dedi. ANKARA
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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 250 bin TL’lik tazminat davası
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