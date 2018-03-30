Kosova ve Sırbistan liderlerine ‘diyalog zarar görmesin’ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından birer telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, pazartesi günü Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric ekseninde yaşanan gerilim üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ve Kosova'ya, yaşanan hadisenin Belgrad-Priştine diyaloğuna zarar vermemesi için azami özen gösterilmesi telkininde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgenin barış ve huzuru için Sırbistan ve Kosova arasında yürütülen diyaloğun son derece önem taşıdığını, Türkiye'nin bu hususta her türlü katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.
Eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili
Fatma Benli ile Uğur Yalçın'ın nikah törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin şahitliğini yaptı. Toplam 19 milyar liralık 29 savunma projesi görüşüldü
Savunma
Sanayii İcra Komitesi (SSİK) dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii
Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Toplam 4.8 milyar ABD Doları (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir" denildi.