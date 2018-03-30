MGK’dan kesintisiz operasyon kararı

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'ndan güvenlik güçlerine hem içeride hem de dışarıda terör örgütü PKKPYD- YPD ve bunların oluşturduğu çatı örgüt SDG ile amansız mücadele talimatı çıktı. Sınır dışında terör örgütünün güvenliği tehdit edecek unsur olduğu müddetçe amansız ve kesintisiz mücadele edilmesi masaya yatırılan konular arasında yer aldı. İstihbarat bilgilendirmelerinin de değerlendirildiği toplantıda dışarıda Türkiye'nin başını ezdiği örgütün güç kaybını önlemek, tekrar kendini kanıtlamak adına ülke içindeki eylemlere yönelme ihtimaline karşı güvenlik birimlerinin teyakkuzda olması istendi. Sınır dışında terör örgütlerine karşı peş peşe zaferle sonuçlanan operasyonların ülke içinde de rehavete kapılmadan kesintisiz devam edeceği belirlendi. Türkiye'de Suriye ve Irak sınırındaki Mardin'in Dargeçit, Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri, Şırnak'ın merkezi başta olmak üzere, İdil, Cizre, Uludere, Silopi ilçeleri, Hakkari'nin Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ilçesinin yanı sıra Ağrı Tendürek ve Amanoslar olmak üzere14 merkezdeki nokta operasyonlar devam edecek.

KANDİL TEMİZLENECEK

?Irak'ta 15 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulacak. Sincar, Kandil terörden temizlenecek. Terör örgütü PKK-PYDYPG'nin Sincar bölgesinden çekilme maskesi altında farklı kamufle olmasına asla müsaade edilmeyecek. Örgütün, bahar aylarıyla birlikte sınırdan yurt içine sızma çabasına girebileceği ihtimaline karşı, askeri noktada hazırlıklar çok önceden gerçekleştiği değerlendirildi. Mardin-Şırnak arasındaki askeri birlikler güçlendirilerek, Sincar bölgesine, Sincar'a yakın noktadaki Haseke'ye müdahale edecek şekilde hazır bekliyor. Suriye'de terör örgütün Afrin'deki etkinliğinin kırılması ile örgüt Münbiç'te yoğunlaştı. Tal Abyad, Tel Rıfat, Haseke ve Münbiç de terörden tamamen temizlenecek.