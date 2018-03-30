PKK’ya Amanos darbesi

Hatay
'ın
Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Amanos Dağları'nda üç gün önce gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Teröristlerden birinin arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Necmettin Kutum, diğerinin de gri kategorideki İsmail Özdemir olduğu belirlendi. Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti. Hazro'da hain saldırı: 6 yaralı Diyarbakır
'ın
Hazro ilçesinde PKK
'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, biri ağır olmak üzere 6 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, teröristler Koçbaba köyü mevkisinde askeri araca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırı düzenledi. Yaralanan 6 asker, Hazro ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Bölgede başlatılan operasyonda, kaçan teröristlerle sıcak temas sağlandı. Bir PKK'lı ölü ele geçirilirken, 2'sinin arandığı belirtildi.