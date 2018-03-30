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Valiliği, Eruh'taki da 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

’in Eruh ilçesinde 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede yapılan da 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 22:38
Siirt Valiliği, Eruh'taki operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Valiliğinden yapılan açıklamada, "30 Mart 2018 günü Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Ormanardı köyü kırsalında el faaliyet icra etmekte olan Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bir JÖH ve iki güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırı sonrasında icra edilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, bir adet AK-47 Kaleşnikof Tüfek, bir adet M-16 Piyade Tüfeği, bir Bixi Makinalı Tüfek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı icra edilen operasyonlar, azim ve kararlılıkla aralıksız devam etmektedir" denildi.

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Siirt Valiliği, Eruh'taki operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı
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