Son dakika: Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklamalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yapan, yapılan operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda isimleri geçen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da 2 şahıs yakalanmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."