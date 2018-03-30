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Son dakika: 'ta terör operasyonu

Son dakika haberi... Terör örgütü /'nın propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:20
Son dakika: Muş'ta terör operasyonu

'ta terör örgütü /'nın propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklamalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yapan, yapılan operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda isimleri geçen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da 2 şahıs yakalanmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

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Son dakika: Muş'ta terör operasyonu
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