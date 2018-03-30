Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Suriye'de Fransız askerlerinin konuşlandığı 5 nokta

Son dakika: 'de Fransız askerlerinin konuşlandığı 5 nokta

Fransız özel kuvvetlerinden oluşan 100'den fazla asker, bölgede teröristler ve Amerikalılarla iş birliği yapıyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:40

'de /PKK'ya siyasi desteğini artıran Fransa, terör örgütüyle askeri işbirliği de yürütüyor. YPG/PKK işgalindeki kuzey Suriye'de en az 5 noktada Fransız askeri unsuru bulunuyor.

100'DEN FAZLA FRANSIZ ASKERİ

Fransız özel kuvvetler mensuplarının da aralarında olduğu 100'den fazla asker, terör örgütü ve ABD'yle çalışıyor.

YPG'YE BETON GÖNDEREN FABRİKA

Rakka, Sırrin ve Ayn İsa'da bulunan Fransız askerler, Miştanur Tepesi ve Lafarge fabrikasında da boy gösteriyor.

Lafarge fabrikası, YPG'ye tüneller için beton desteği sağlıyordu.

Son üç günde Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye girip geri çıkan Fransız askerlerin hareketliliği dikkati çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Suriye'de Fransız askerlerinin konuşlandığı 5 nokta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN