Tüm Türkiye'yi ağlatan Yahya Türk askeri olmak için mum ışığında ders çalışıyor!

KÖYDE ELEKTRİKLERİ BİLE YOK

DEAŞ'lı teröristler tarafından köyü yerle bir edilen, okulları ile birlikte umutları da yıkılan 10 yaşındaki Yahya'nın sözleri Türkiye'yi ağlattı. Yahya, elektrik olmayan köyde Türk askeri olabilmek için mum ışığında ders çalışıyor. Suriye'nin Azez kentine bağlı Barakatı köyünde yaşayan 10 yaşındaki Yahya, Türk askeri olma hayali ve sözleriyle tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Okulu DEAŞ tarafından paramparça edilen Yahya, Türk askeri olabilme hayalini, çadırda gerçekleştirmeye çalışıyor. Yahya eğitimine, kurulan çadırda güçlükle devam ediyor. Yahya'nın yaşadığı olumsuzluk sadece bununla sınırlı değil. Yaşanan iç savaş ve DEAŞ saldırıları sebebiyle Yahya'nın köyüne yıllardır elektrik verilemiyor. Yahya her akşam mum ışığında derslerini çalışarak, hayallerine koşuyor. Babasını DEAŞ saldırısında kaybeden Yahya, 4 kardeşiyle birlikte dedesi ve amcanın yanında hayata tutunmaya çalışıyor. Yahya'nın gözlerinden mutluluk bir an olsun eksik olmuyor.