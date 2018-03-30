Türkiye Sincar için tetikte bekliyor

Dünyada 'Gölge CIA
' olarak anılan ABD'nin özel istihbarat kurumlarından Stratfor, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirerek Suriye'den ulusal güvenliğine yönelmiş tehditleri bertaraf eden Türkiye
'nin, Irak
'ın Sincar
bölgesine de operasyon düzenleyebileceğini yazdı. Raporda Türkiye'nin şimdilik Bağdat yönetiminin verdiği güvenceler ışığında Sincar'daki durumu izlemeyi tercih ederek Sincar operasyonunu ertelediği belirtildi."Türkiye, şimdilik operasyondan vazgeçse de Ankara'nın, Irak ordusunun Sincar'da bulunmasından tatmin olup olmayacağı net değil" ifadelerine yer verilen Stratfor raporunda Irak'ta mayıs ayında seçimler düzenleneceği hatırlatıldı. EZİDİLER DE RAHATSIZ
Türkiye'nin Irak'ta 17 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kadar Bağdat yönetiminin tavrını gözleyeceği ve bu tarihe kadar özellikle Ezidi nüfusun yaşadığı bölgeye operayson düzenlemesinin düşük ihtimalli olduğu kaydedildi. Aynı raporda bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından Sincar'da PKK'lı teröristlerin bulunduğu ve Ezidilerin de uluslararası camiada terör örgütü olarak kabul edilen PKK'dan rahatsız olduğu vurgulandı. ORTAK OPERASYON OLABİLİR
Seçimlerin
gerçekleşeceği 17 Mayıs'tan
sonra Türkiye ve Irak'ın bölgede
ortak bir operasyon düzenlemesinin
de ihtimal dahilinde
olduğunu aktaran Stratfor,
"Irak'ın şimdiki hamlelerin
Türkiye'nin operasyon fikrini
tekrar gözden geçirmesine
sebep olduğunu ancak bunun
Ankara'nın PKK'yla mücadele
kararlılığını durduramayacağı"
analizini yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
başkanlığında
toplanan MGK'dan
çıkan kararlarda da "Terör
örgütü faaliyetlerinin öncelikle
Irak tarafından önlenmesinin
beklendiği, mümkün olmaması
halinde Türkiye tarafından
engelleneceği" belirtilmişti.