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için tetikte bekliyor

‘Gölge ’nın hazırladığı rapora göre , Bağdat’ın verdiği güvenceler ve ’taki seçimler nedeniyle operasyonunu erteledi. Ancak PKK’ya karşı harekat ihtimali her zaman masada

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Türkiye Sincar için tetikte bekliyor
Dünyada 'Gölge ' olarak anılan ABD'nin özel istihbarat kurumlarından Stratfor, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirerek Suriye'den ulusal güvenliğine yönelmiş tehditleri bertaraf eden 'nin, 'ın bölgesine de operasyon düzenleyebileceğini yazdı. Raporda Türkiye'nin şimdilik Bağdat yönetiminin verdiği güvenceler ışığında Sincar'daki durumu izlemeyi tercih ederek Sincar operasyonunu ertelediği belirtildi."Türkiye, şimdilik operasyondan vazgeçse de Ankara'nın, Irak ordusunun Sincar'da bulunmasından tatmin olup olmayacağı net değil" ifadelerine yer verilen Stratfor raporunda Irak'ta mayıs ayında seçimler düzenleneceği hatırlatıldı.

EZİDİLER DE RAHATSIZ
Türkiye'nin Irak'ta 17 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kadar Bağdat yönetiminin tavrını gözleyeceği ve bu tarihe kadar özellikle Ezidi nüfusun yaşadığı bölgeye operayson düzenlemesinin düşük ihtimalli olduğu kaydedildi. Aynı raporda bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından Sincar'da PKK'lı teröristlerin bulunduğu ve Ezidilerin de uluslararası camiada terör örgütü olarak kabul edilen PKK'dan rahatsız olduğu vurgulandı.

ORTAK OPERASYON OLABİLİR
Seçimlerin gerçekleşeceği 17 Mayıs'tan sonra Türkiye ve Irak'ın bölgede ortak bir operasyon düzenlemesinin de ihtimal dahilinde olduğunu aktaran Stratfor, "Irak'ın şimdiki hamlelerin Türkiye'nin operasyon fikrini tekrar gözden geçirmesine sebep olduğunu ancak bunun Ankara'nın PKK'yla mücadele kararlılığını durduramayacağı" analizini yayımladı. başkanlığında toplanan MGK'dan çıkan kararlarda da "Terör örgütü faaliyetlerinin öncelikle Irak tarafından önlenmesinin beklendiği, mümkün olmaması halinde Türkiye tarafından engelleneceği" belirtilmişti.
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Türkiye Sincar için tetikte bekliyor
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