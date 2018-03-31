2019’da yüz yıllık mühür vurulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün AK Parti'nin Sultangazi ve Bayrampaşa ilçe kongrelerinde konuştu:



Tarihi günlerden geçiyoruz. Son 15 yıldır fiili olarak yürüttüğümüz savaşla karşı karşıyayız, bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Son aylarda hepimizin malumu artık fiili değil, resmi bir savaşa dönen bu süreç, Afrin'de artık bir avuç terör örgütü mensubuyla değil, Türkiye olarak biz sadece PKK/PYD/YPG ile mi mücadele ediyoruz? Onların arkasında sağladıkları silahlarla, tüfeklerle, roketatarlarla, füzelerle bu destekler noktasında, iş makineleriyle açtıkları tünellerle, malum bazı ülkelerle de mücadele ediyoruz.



PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ falan hikaye, buna finansal, askeri, lojistik olarak kimlerin destek verdiğinin farkında olan bir millet olarak bu ülkenin bekasıyla ilgili bir süreci yaşadığımız bu günlerde artık süreç, bu parti ve teşkilatlar olarak bu yüzyılın kaderinin şekilleneceği 2019 seçimlerine yüz yıllık bir mührü vurma dönemidir.



Yüz sene önce ecdadımızın, dedelerimizin, ninelerimizin ortaya koyduğu bir Kurtuluş Savaşı'ndan çok daha şedit ve kritik, hayati bir Kurtuluş Savaşı ile karşı karşıya olduğumuz bir dönem. Bu savaşı veren, bu milletin önünde en ön safta kefeni cebinde bu siyaseti ortaya koyan Cumhurbaşkanımızın yanında durmanın hayati olduğu bir dönem.

BUGÜN NELER OLDU