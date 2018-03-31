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4 milyon insana kucak açan bir ülkeyiz

hiçbir ayrım gözetmeden, 4 milyonu aşan ya kucak açıyor. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak onlara yardım eli uzatmaya devam ediyor

BEYZA KABASAKAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
4 milyon insana kucak açan bir ülkeyiz
'de 2011'de başlayan insani krizden ve çatışmalardan kaçarak 'ye sığınan sivillere ilk günden itibaren kucak açıldı. Suriye'deki insani dram gün geçtikçe ağırlaşırken, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'in sayısı da artmaya devam etti. Dünyada en çok ye ev sahipliği yapan Türkiye bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor. Örgütleri, ve Türk halkı, mültecilerin temel haklarının korunması ve daha iyi şartlar altında yaşamaları için elinden geleni yapıyor. Türkiye, 3.5 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli mültecinin yanında UNHCR'ye kayıtlı 365.000'den fazla diğer uyruklu kişilere de ev sahipliği yapmaktadır. Diğer ülkelerle kıyaslandığında, mültecilere en çok kucak açan ülkelerden olan Türkiye'de sadece Suriyeli sayısı Türkiye nüfusunun %4'ünü geçti. Bunun yanında HÜGO verilerine göre, nüfusu 510 milyona yakın olan Avrupa Birliği'ndeki mülteci sayısı sadece 1.5 milyon. Türkiye'ye sığınan mülteciler hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle söylemişti: "Doğumuzda büyük bir yangın, batımızda ise maalesef büyük bir duyarsızlık var. Türkiye ise bu insanlık dramının tam ortasında bununla yüzleşen bir ülkedir. Bizim sorumluluğumuz sadece kendi insanımıza karşı değil insanlığın tamamına karşıdır."

25 MİLYAR DOLARLIK DESTEK
Ülkenin belirli bölgelerine yayılan Kızılay şubeleri, haftanın yedi günü yakın çevrelerdeki Suriyeli mültecilere gıda, kıyafet, aşevlerinden sıcak yemek, eğitim desteği ve barınma sağlıyor. Bunun yanında Kızılay Suriye sınırından Suriye içlerine kadar her gün tırlarla insani yardım gönderiyor. 40 bini bulan tırın her birinde yaklaşık 320 bin ton malzeme bulunuyor. Kızılay aynı zamanda 'Kızılay kart' adı verilen uygulama sığınmacılara maddi destek sağlıyor. Sivil Toplum Örgütleri de mültecileri hiç yalnız bırakmıyor. İnsani krizin ortasında yaşayan bütün sığınmacılara yardım eli uzatıyor. BU YIL 9 KAMP

DAHA KURULACAK
Türkiye'nin dört bir yanında bulunan toplam 26 kamp mültecilere barınma imkânı sunuyor. 1 Mart itibarıyla 228.197 kişi kamplarda yaşıyor. Kamplarda kalan Suriye'li çocukların 75 bin 600'ü devlet okullarında açılan ek sınıflarda eğitim görüyor. Önümüzdeki yılda da, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle evlerinden kopan sivillerin yerleşmesi için ülkenin kuzeyinde dokuz kamp kurulmasının planlandığını duyuruldu. 'te kurulması düşünülen kamplarda toplam 170 bin kişinin barındırılması tahmin ediliyor.
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4 milyon insana kucak açan bir ülkeyiz
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