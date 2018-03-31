Başbakan Binali Yıldırım Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım toplantısında konuşuyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları

SÜRDÜLEBİLİR BÜYÜMEYE DEVAM

Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek. Terlemeye üretmeye devam edeceğiz, o yüzden bu destekler veriliyor. 2018'e ait bugün küçük bir müjde veriyoruz. Diğer aldığımız kararları da önümüzdeki hafta inşallah halkımıza vereceğiz. Geçtiğimiz hafta Külliye'de bir toplantı yapmıştık. Bürokratik bir sürü engeli basitleştiren, sermayeye erişeme varıncaya kadar birçok alanda büyük bir reformu hayata geçireceğiz. Bunların dışında da daha önce yasasını çıkardığımız. Cazibe merkezleri uygulamasını açıklamaya başlayacağız.

İşletmelerimiz pazartesi gününden itibaren başvurularını yapabilirler ve kredilerini alabilirler. Değerli banka müdürleri, vatandaşın kendi öz kaynağı var. o yüzden teminatlarda lütfen ölçülü olun. Sürdürmeyi, yaşatmayı devam etmeliyiz. Teminatlarda da makul ölçülerde kalmalıyız.