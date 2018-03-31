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: Sen kimsin, arabuluculuk yapacaksın

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Çavuşoğlu: Sen kimsin, arabuluculuk yapacaksın
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü /'yi kabul etmesine ve yaptığı açıklamalara 'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt , Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile yaptığı ortak basın toplantısında Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunu belirtti. Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile dün yaptığı telefon görüşmesinde 'nin rahatsızlığını dile getirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Fransa'ya terör saldırısında bulunan kişileri ya da temsilcilerini 'ın 'de ağırlaması halinde ne düşüneceğini sorduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, "Fransa'nın çelişen açıklamalarını ciddiye almıyoruz ve önerileri baştan reddediyoruz. Terör örgütü ile Türkiye arasında sen kimsin arabuluculuk yapacaksın, arabuluculuk yapma cüretini nereden buluyorsun" dedi.
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Çavuşoğlu: Sen kimsin, arabuluculuk yapacaksın
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