Çavuşoğlu: Sen kimsin, arabuluculuk yapacaksın

Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PYD
/YPG
'yi kabul etmesine ve yaptığı açıklamalara Ankara
'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile yaptığı ortak basın toplantısında Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunu belirtti. Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye
'nin rahatsızlığını dile getirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Fransa'ya terör saldırısında bulunan kişileri ya da temsilcilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Külliye
'de ağırlaması halinde ne düşüneceğini sorduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, "Fransa'nın çelişen açıklamalarını ciddiye almıyoruz ve önerileri baştan reddediyoruz. Terör örgütü ile Türkiye arasında sen kimsin arabuluculuk yapacaksın, arabuluculuk yapma cüretini nereden buluyorsun" dedi.