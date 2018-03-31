Devlet Bahçeli teröristleri kollayan Avrupa'a sert çıktı

Devlet Bahçeli'nin yaptığı paylaşımlar şu şekilde.

Katiller masumların kanını döküp milletlerin tarihine, egemenlik ve kültürel haklarına kast ediyorken, diğer yanda ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından taltif görürse, bu kahredici çelişkiyi hiç kimse izah ve ifade edemeyecek, altından da kimse kalkamayacaktır.

Nitekim teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkânsızdır, ihtimal dışıdır.

Fransa'nın PKK/PYD/YPGile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar,terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır.Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir,gafilliktir

Teröre mihmandarlık yapanlar yedikleri herzelerin, girdikleri kılıkların, kırdıkları potların vebaline tarih ve insanlık huzurunda gün gelecek katlanmak durumunda kalacaklardır. Bu ise sadece bir zaman meselesidir.

Suriye'nin Kuzeyi'nde bir asır önce yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tuzak bırakmayanların tekrar eskiye dönme çaba ve istekleri hakikaten talihsizlik, hakikaten esef ve endişe verici bir gerileme, hatta çakılmadır.

Eski çamlar şimdi bardak oldu. Köprülerin altından çok sular aktı. Allah'a şükür Türkiye ihanete, işbirlikçilere, iç ve dış nifak yuvalarına hak ettiği dersi verecek güçtedir. Unutulmasın ki, Türk milleti emelleri karanlık hiçbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyecektir.