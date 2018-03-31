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Eğitim masraflarını Mehmetçik üstlendi

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Eğitim masraflarını Mehmetçik üstlendi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Afrin'de görev yapan askerler, Şeyma'ya duygu dolu mektubu ve içtenliğinden dolayı teşekkür mesajı iletti. Mehmetçik de, Okul Müdürü Erhan Sever ile irtibata geçerek Şeyma'nın tüm eğitim masraflarını üstlendiklerini bildirdi. Askerlerin gönderdiği paralar, İlçe Müdürü Mustafa Kanmaz tarafından aileye teslim edildi. Manisa İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Muhammet Sevinç de yazdığı duygu dolu mektuptan dolayı komutanların teşekkür mesajlarını iletmek için 'ı okulunda ziyaret etti.

ŞEHİDİN ADI OKULDA YAŞAYACAK
Askerleri karşısında gören Şeyma Adıyaman ve annesi gözyaşlarına hâkim olamadı. Şeyma, "Mektubu okuyan askerlerimiz beni aradılar. Hepsi tebrik etti. Çok mutlu oldum" dedi. Şeyma'nın okulundaki kütüphane için de yardım toplayan askerler, ilçede ilk defa yapılacak Kodlama Atölyesi'nin masraflarını üstlendi. Askerler, atölyeye 19 Mart'ta 'ın Hani ilçesinde şehit olan Jandarma Sergen Çakmak'ın isminin verilmesini istedi.
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Eğitim masraflarını Mehmetçik üstlendi
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