Kızıldeniz eyalet valisi: Ada hayata döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Sudan ziyaretlerinde gündeme gelen Sevakin Adası
'nın restorasyon amacı ile Türkiye
'ye tahsisi kapsamında ilk aşama saha tetkik çalışmaları TİKA
teknik heyetince de tamamlandı. Söz konusu ada zemininden sondajlı numune alımlarını gerçekleştiren TİKA ekibi, jeoloji- jeofizik saha ölçümleri, topoğrafik harita alımı, mimari ve restorasyon saha çalışmaları ile ada ve çevresine ait şehir planlama saha etüdlerinin ilk bölümü tamamlandı. Tarihi ve kültürel gelişimi dikkate alınarak güvenilir bilgi ve belgelere ulaşılması amacıyla başta Sudan Federal Hükümeti Turizm Bakanlığı ve adanın bulunduğu Kızıldeniz Eyaleti Valiliği ile yakın çalışma yürüten TİKA ekibi, Sudan'ın Kızıldeniz'e açılan kapısı konumundaki tarihi ada ile ilgili saha etüdü ve incelemelerinin ilk bölümünü tamamladı. Sudan tarafından yürütülmekte olan çalışmalarda yer alan Kızıldeniz Eyaleti Valisi Ali Ahmad Hamid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'ı ziyaretinden hemen sonra saha çalışmaları için Sudan'a gelen TİKA heyetine teşekkür etti. Hamid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a Sudan halkının selam ve teşekkürlerini iletti. TİKA heyetinin tüm çalışanlarına bilgi, belge, tecrübe paylaşımı olarak destek vereceklerini belirten Vali, özellikle Sudan Üniversite gençliğinin bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla projenin değişik safhalarında yer almak istediğini, söz konusu projenin Sudan ve Türkiye ilişkilerinde yeni ve çok sağlam bir köprü olacağını dile getirdi. ADA HAYATA DÖNDÜ
Vali Ali Ahmed Hamid, TİKA'nın, Sevakin'in 200 yıl önce kurulan idari binasını restore ettiğini ve Ada'daki gümrük kapılarının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sevakin ziyaretinin Ada üzerinde büyük etkileri olduğunu vurgulayan Hamid, "Ada yeniden hayata döndü. Biliyoruz ki 100 yıl önce Sevakin Adası'ndan göç olmuştu. Sevakin, lider Erdoğan'ın, Devlet Başkanımız Ömer el-Beşir ile attıkları ortak projeler ve yatırımlar ile şimdi yeniden hayata döndü." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Şafi ve Hanefilere ait olmak üzere iki mescidin tamamlandığına dikkati çeken Hamid, "Bu projeler Ada'da hayatın yeniden dönüşünü sağlıyor." dedi. SEVAKİN, OSMANLI YADİGARI BİR ADA
Sevakin Adası'nın yüzyıllarca Osmanlı
hakimiyetinde kalmış uç şehirlerinden biri olduğunu belirten Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu "Sevakin 16'ıncı yüzyıldan itibaren Osmanlı bayrağının dalgalandığı önemli bir ticaret ve gümrük merkezi. Bu mirasa sahip çıkmamız sevindirici" dedi. 400 YIL OSMANLI TOPRAĞIYDI
Sevakin Adası 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır
'ı fethi ile Türk topraklarına katıldı. 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan ada 1923'te Lozan Antlaşması ile İngiliz idaresindeki Mısır'a bırakıldı.