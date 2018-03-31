Mehmetçik’ten teröre geçit yok

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı
harekatı devam ediyor. Harekâtın 57'nci gününde Afrin şehir merkezinde ay yıldızlı bayrağını dalgalandırmayı başaran Mehmetçik, Türkiye
tarihine altın harflerle yazılacak tarihi bir başarının da altına imza attı. Zeytin Dalı Harekâtını Sabah'a değerlendiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ve Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, Kurtuluş Savaşı
'ndan beri yenilgi görmemiş Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtıyla, terörle mücadele alanında kıskançlık yaratacak bir başarıya imza attı" dedi. 'SİYASİ DURUŞ'
Sahada elde edilen askeri başarının siyasi kararlılıkla ilgili olduğunu ifade eden Aslan sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin 'sivil ve siyasi' iradesi, askeri seçeneğin Afrin'de uygulanmasını kararlılıkla destekledi. Özellikle harekat öncesinde, halkın şahitliğinde, kararlılık meydanlarda açıkça ifade edilmiş ve TSK
'ya verilen 'vazife' aleni ve haklı gerekçelerle tüm dünyaya duyuruldu. Türkiye, Dışişleri Bakanlığı
ve sivil toplum örgütleri marifetiyle, hem harekat öncesinde hem de harekat esnasında, tüm diplomatik kanalları kullanarak, harekata etkisi olabilecek tüm tarafları ikna yolunu benimsedi. Diplomasi ve kamu diplomasisi araçları seferber edildi. eytin Dalı Harekâtına yönelik söylemlerin tutarlılığı ve aynı kararlılıkla farklı mecralarda vurgulanması yoluna gidildi, delillerle desteklenmiş bilgilendirme faaliyetleriyle siyasi tepkiler yönetildı." 'İSİMSİZ KAHRAMANLAR'
"Genellikle isimsiz kahramanlar olarak bilinen istihbarat örgütlerimiz, harekât bölgesinin öğrenilmesi, analiz edilmesi, etki altına alınması ve şekillendirilmesi görevlerini üstün başarıyla yürütüldü. MİT
mevcut kaynaklarını seferber ederken, TSK askeri istihbarat kapasitesinin örnek düzeye çıktığını gösterdi. Mevcut haber toplama vasıtaları kullanılarak hedef istihbaratı üretilebilmiş ve bu hedefler başarıyla etki altına alındı." 'TERÖRİSTLER DAYAK YEDİ'
"Harekâtın icrası esnasında, teröristlere adeta "dayak" atılmış, terörist elebaşılar; TSK ve ÖSO
'nun hangi bölgeden, ne zaman ve ne kadar kuvvetle ilerleyeceğini tahmin edememiştir. Bu nedenle TSK ve ÖSO, harekatın hiçbir aşamasında inisiyatifi teröriste kaptırmamıştır. İnisiyatifin sürekli elde tutulmasında en büyük pay ise TSK'nın güzide birliklerine aittir. Bu çerçevede komando birliklerimizin, profesyonel yapısı harekâtta çarpan etkisi yaratırken, profesyonel birliklerin sayısının artırılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Zırhlı birlikler yakın ve görerek ateş desteği yoluyla manevrayı kolaylaştırdı." 'YÜZDE 80 MİLLİ TEKNOLOJİ'
"Türkiye , kendi harp tarihinde ilk defa yüzde 70-80'lere varan millî teknoloji kullandı. Millî piyade tüfeği ile tek er teçhizatının ergonomik yapısı askerimize konfor ve istikrar sağlandı. Milli bilgi sistemleri farklı teçhizatın entegresini kolaylaştırdı. Milli mühimmatın tahrip gücü terörist zayiatını artırırken kendi askerimizin moralini arttı. Keşif ve gözetleme vasıtalarımız teröristlerin ruhuna kadar sızabildi. Türkiye'nin gururu taarruz helikopterlerimiz, isabet oranı yüksek atış ve kıvrak manevra yeteneği ile teröristleri hataya zorladı."