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’te 6 korucu şehit

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Siirt’te 6 korucu şehit
'in Eruh ilçesinde, askeri üs bölgesine 'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu. Ormanardı Üs Bölgesi'nde yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine terör örgütü PKK mensupları silahlı saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri saldırıya anında karşılık verirken, açılan ilk ateşte 6 korucu şehit oldu, 3'ü korucu 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Bölgede başlatılan hava destekli operasyonlarda teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi. Şehit korucular dün ikindi namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Evli olan 5 güvenlik korucusunun toplam 38 çocuğu olduğu öğrenildi.
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Siirt’te 6 korucu şehit
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