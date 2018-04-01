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’de camiyi terör karargahına çevirmişler

askerleri tarafından bulunan karargah imha edildi, cami yeniden ibadete hazır hale getirildi. Teröristler sivillere ait evleri hastaneye çevirmiş

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 12:29
Afrin’de camiyi terör karargahına çevirmişler

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Terör örgütleri \\'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kurtarılan köylerden Qota'da, camiyi karargaha çevirdiği ortaya çıktı. Uzun bir süre caminin değişik bölümlerinde kaldığı belirlenen teröristler, her tarafa terörist başı 'ın resimlerini asmış.

'e bağlı Qota köyü, ve Mehmetçik tarafından kurtarılarak teröristlerden tamamen temizlendi. ÖSO askerleri köyde nöbet tutarken, Mehmetçik ise kurulan tuzaklara karşı aramalarını sürdürüyor. Köyün camisine giren Özgür Suriye Ordusu'na bağlı 'nin askerleri şoke eden manzara ile karşılaştı. Köyde teröristlerin bulunduğu tüm hedefler nokta atışları ile yerle bir edilirken, teröristlerin camiyi karargah olarak kullandıkları belirlendi. Caminin bir bölümünü karargah, bir bölümünü hastane, bir başka bölümünü ise mutfak ve kalacak yer olarak kullanan teröristler, içeriyi terör elebaşı Abdullah Öcalan resimleri ile doldurmuş.

CAMİ KARARGAH OLARAK KULLANILMIŞ

Köyün teröristlerden temizlenmesi ile rahat bir nefes aldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Burası teröristlerin toplandığı yer. Operasyon odası gibi bir yer yaptılar. Burada köyün halkını toplayıp, toplantı yaptılar. Namaz kılınan bir mekana hastane yaptılar. Burada hiç hastane olur mu" dedi.
Köyü teslim alan Sultan Murat Tümeni'nin komutanlarından Ebu Riyad ise, "PKK burayı hastane yapmış. Buranın tüm halılarını getirip, imamı bulup tekrar namaz kılınır hale getirdik" diye konuştu.

Teröristler aynı zamanda vatandaşlara ait evleri de hastaneye çevirmiş. Evlerde çok sayıda yaralı teröristlere müdahale edildiği tespit edilirken, çok sayıda yardım malzemesi de çöplerde bulundu.

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Afrin’de camiyi terör karargahına çevirmişler
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