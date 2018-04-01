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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebekle buluştu

Beşar rejiminin 'ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden bebek, ailesiyle 'ye getirildi. Cumhurbaşkanı , 'da Kerim? bebeği sevdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim bebekle buluştu

Cumhurbaşkanı , Beşşar rejiminin 'ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere 'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim bebek ve ailesiyle bir süre görüştü.

'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde 'e ulaşan Kerim bebek ile babası ve iki kız kardeşi, ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 'ndan 'ye giriş yapmıştı.

'de Beşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve bir gözünü yitiren Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatılmıştı.

Suriye'de Beşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve bir gözünü yitiren Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim bebekle buluştu
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