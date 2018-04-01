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sınırda perde açacak

Genel Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla Hatay'da "" oyunu sahnelenecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 18:41
Devlet Tiyatroları sınırda perde açacak

Genel Müdürlüğü, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ve yöre halkına moral vermek için Hatay'da "" oyununu sahneleyecek.

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anlatan "Mehmet Akif" adlı oyun, 2 Nisan Pazartesi günü İskenderun, 4 Nisan Çarşamba günü Hatay, 5 Nisan Perşembe günü de Samandağ'da izleyiciyle buluşturulacak. Halka da açık olacak oyun, ücretsiz izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyunun yönetmeni Cahit Çağıran, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı dönemini anma, anlama ve yeniden yorumlama zorunluluğu hissettiklerini belirterek, "Ülkemizin adeta bağımsızlık mücadelesi verdiği bu kritik günlerde Devlet Tiyatrosu birleştirici ve moral verici görevini bir kez daha ifa ediyor. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Remzi Özçelik'in yazdığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Dilek Kaplan, ışık tasarımı Çetin Atay, dans düzeni Burçak Işımer ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait. Oyunda, Ayşe Yıldız Akınsal, Özlem Kalkan, Alpay Ulusoy, Alev Arslan, Müge Sefercioğlu, Ümit Hasret Aslan, Engin Özsayın, Durmuş Çelikel, Mehmet Tolga Günay, Dara Tan, Turgay Kılıç, Diler Öztürk, Sedat Keçeci ve Caner Keçeli rol alıyor.

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Devlet Tiyatroları sınırda perde açacak
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