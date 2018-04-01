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'cülerin ’ya iltica etmesi

Diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan toplam bin 59 kişi, ’da iltica talebinde bulundu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 15:39
FETÖ'cülerin Almanya’ya iltica etmesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz girişiminden 7 Mart 2018'e kadar, diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan toplam bin 59 kişinin 'da iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

"" adlı gazetenin Federal Göç ve Mülteci Dairesine () dayandırdığı haberde, darbe girişiminden 7 Mart 2018'e kadar diplomatik pasaport taşıyan 288, hizmet pasaportu taşıyan 771 kişinin BAMF'ye iltica başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

2017'DE 8 BİN 500 KİŞİ İLTİCA TALEBİNDE BULUNMUŞ

Haberde, başvuru sayılarının diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini de kapsadığı belirtildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-şubat döneminde bin 400'den fazla Türk vatandaşının Almanya'da iltica talebinde bulunduğu, bu sayının 2017'de yaklaşık 8 bin 500 olduğu kaydedildi.

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FETÖ'cülerin Almanya’ya iltica etmesi
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