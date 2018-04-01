Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hakkari'nin Irak sınırında terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin sınırında terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda el yapımı düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 22:35
Hakkari'nin Irak sınırında terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin ilçesinin sınırında 'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı düzeneği ve mühimmat bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Balkaya Dağları'nda arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, tank mayını, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, iki kangal bakır tel, çadır malzemesi ile çubukları, iki bidon mazot ve bir dolu tüp ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'nin Irak sınırında terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN