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’dan 30 TIR’lık yardım konvoyu

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Kızılay’dan 30 TIR’lık yardım konvoyu

Türk ı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Afrin bölgesine yönelik olarak büyük bir insani yardım konvoyu hazırlıyoruz" dedi. YAKINDA YOLA ÇIKIYOR
ile insani yardımlar konusunda temas halinde olduklarını ifade eden Kırık şu bilgileri verdi: "Afrin bölgesine yönelik olarak büyük bir insani yardım konvoyu hazırlıyoruz. 'dan tehcir edilmiş insanlara yönelik insani yardımlar için de büyük bir konvoy olacak. Bu konvoya biz liderlik edeceğiz. 30 TIR kadar olacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yola çıkacak."

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Kızılay’dan 30 TIR’lık yardım konvoyu
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