Macron’a sert mesaj: Sana bu yetkiyi kim verdi

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı, AK Parti'nin Ödemiş ve Tire ilçe kongrelerine katıldı. Yıldırım, YPG'li teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlayıp, "PYD ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi? Türkiye teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır" diye konuştu. Suriye'de halka zulmeden bütün örgütlerin Türkiye için aynı olduğunu kaydeden Yıldırım, "Ey Fransa geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz" dedi. Başbakan Yıldırım, Yunanistan'ı da şu sözlerle uyardı: Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal edenlere müsamaha etmeyeceğiz. Ege sularında korsan hayatlar kuranlar 9 Eylül 1922'yi akıllarından çıkarmasın.

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