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Macron’a sert mesaj: Sana bu yetkiyi kim verdi

ile arasında arabulucu olabileceğini açıklayan Macron’a, “Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi” diyerek tepki gösterdi.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK ERTAN GÜRCANER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Macron’a sert mesaj: Sana bu yetkiyi kim verdi

Binali Yıldırım İzmir'de, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı, 'nin Ödemiş ve Tire ilçe kongrelerine katıldı. Yıldırım, 'li teröristleri 'nda ağırlayıp, " ile arasında arabulucu olabiliriz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi? Türkiye teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır" diye konuştu. Suriye'de halka zulmeden bütün örgütlerin Türkiye için aynı olduğunu kaydeden Yıldırım, "Ey Fransa geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz" dedi. Başbakan Yıldırım, Yunanistan'ı da şu sözlerle uyardı: , Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal edenlere müsamaha etmeyeceğiz. Ege sularında korsan hayatlar kuranlar 9 Eylül 1922'yi akıllarından çıkarmasın.

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Macron’a sert mesaj: Sana bu yetkiyi kim verdi
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