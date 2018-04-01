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Son dakika: Afrin’de öldürülen teröristlerin bin 200’ü Kandil’den

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen teröristlerin yaklaşık bin 200'ünün Kandil'den gelen 'nın silahlı kanadı HPG'li teröristler olduğu belirlendi.

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 10:28
Son dakika: Afrin’de öldürülen teröristlerin bin 200’ü Kandil’den

İstihbarat birimleri daha önce 'nın dağ kadrosunda olan teröristlerin ailelerini, mahkeme kararıyla teknik takibe aldı. 7 yıl önce İstanbul'da tekstil atölyesinde çalışırken örgütün dağ kadrosuna katılan Garzan kod adlı B.A.'nın, 14 Aralık gecesi 'tan annesini arayarak, Suriye'ye gideceğini söylediği belirlendi.

'ÇOK KAYIP VERDİK'

13 Mart'ta annesini bu kez Suriye'den arayan B.A.'nın "Çok kayıp verdik. Benim bulunduğum mevzide 60 arkadaş vardı. 2 kişi kaçtık. Asker sanki bizi eliyle koymuş gibi tepemize bomba yağdırıyordu. Münbiç'e kaçtım" dediği ortaya çıktı. Yapılan teknik takip ve teröristlerin yaptığı konuşmalara göre Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık bin 200'ünün Kandil'den geldiği belirlendi.

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Son dakika: Afrin’de öldürülen teröristlerin bin 200’ü Kandil’den
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