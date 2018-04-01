Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Salona girmeden önce dışarıdaki tüm kardeşlerimi, vatandaşlarımı görünce onları selamlamadan giremezdik. Salonun en az 4-5 misli, fazlası var azı yok, dışarıda kardeşlerimiz vardı. Onlara konuşmamızı yaptık, dedik ki, ahir kelam salonda.

Adana 16 Nisan'da yüzde 42 ile Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki biz Adana'yı biliriz, Adana da bizi bilir. Adana'ya hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahitleri sizlersiniz. Demek ki biz kendimizi Adana'ya yeteri kadar anlatamamışız. Adana'da güçlü olacağız ki diğer illeri de sürükleyip getirebilelim.

Bu kongremizle birlikte Adana'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Metal yorgunluğunu geride bırakıyoruz. İnşallah yeni bir diriliş başlatıyoruz.

FİTNE VE FESADA YER VERMEYECEĞİZ

Sizden ricam şu, fitne ve fesada aramızda yer vermeyeceğiz. Fitme üretmekten bıktık artık.

Adana'nın yanı başında önemli bir hareket yürütüyoruz. Zeytin Dalı Harekatını başarı ile sürdürüyoruz, şuanda iyi bir noktadayız. Operasyonun 58.gününde yani Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde Afrin merkezi ele geçirildi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor.

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ DÖNMEYE DEVAM EDECEK

Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriyeli kardeşlerimiz yerleşmeye başladı. Daha önce DEAŞ'tan temizlediğimiz bölgelere 160.000 Suriyeli kardeşlerimiz geri döndü, operasyonlarla özgürleştirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimiz dönmeye devam edecek.

3844 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye Suriye'de oyunları bozdukça çatlak sesler gelmeye başladı. Afrin'de şimdiye kadar 3844 terörist etkisiz hale getirildi.

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