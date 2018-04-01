Son dakika: Polisten suç örgütüne ağır darbe operasyon

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolmuş duraklarından usulsüz para toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 'Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçuyla toplam 22 adrese operasyon düzenleyen ekipler 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 7.65 milimetre çapında 4 tabanca, 5 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 6 adet 7.65 tabanca şarjörü, 40 adet 7.65 tabanca fişeği, 13 kurusıkı tabanca fişeği, 123 av tüfeği fişeği, 11 kesici alet, hançer, elektro şok cihazı, muşta, demir cop, el telsizi, 5 ağaç sopa, kamera kayıt cihazıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 350 TL ele geçirildi.

5'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 14 şüpheli işlemlerinin ardından 30 Mart günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.S., M.S., İ.S., H.Ş. ve H.Ç. tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.