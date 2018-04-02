15 Temmuz'da Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin davada ek mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 63 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları da hazır bulundu.Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatı Ali Büyüközdemir, Cumhuriyet savcısının son duruşmada mütalaasında 63 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, 2 sanığın ise beraatini istediğini hatırlattı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Savcılık tarafından mütalaada örgüt üyeliği suçuna ilişkin bir değerlendirme yapılmadığını söyleyen Büyüközdemir, bu nedenle örgüt üyeliğine ilişkin iddia makamından ek mütalaa alınmasını, sanıkların iddianamede sevk maddeleri belirtilen tüm suçlar yönünden ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.Bunun üzerine söz alan Cumhuriyet Savcısı Orhan Uzun, "Milli Savunma Bakanlığı vekilinin dile getirdiği gibi mütalaanın örgüt üyeliği suçu yönünden eksiklik olduğunu fark ettik. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiği açıktır." ifadelerini kullandı.

Savcı Uzun, 65 sanığın örgüt adına suç işlediklerinin dikkate alınmasını, mütalaadaki hususlara ek olarak tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşma sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişeler ve Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara yer veriliyor.

İddianamede, biri polis 6 kişinin şehit edilmesi, 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 subay, 178 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 5 er olmak üzere 184'ü tutuklu 187 asker "sanık", 118 kişi "mağdur-müşteki" sıfatıyla bulunuyor.

Darbeci askerlerin Yalova Hava Meydan Komutanlığından İstanbul'a intikal ederek, Tuzla Orhanlı gişeler ile Sultanbeyli / Mehmetçik Vakfı bölgelerinde faaliyet gösterdikleri anlatılan iddianamede, Orhanlı gişelerinde darbecilerin tüm uyarılara rağmen teslim olmadıkları, bölgede görev alan kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdikleri belirtiliyor.

"TBMM'Yİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS"

Söz konusu çatışma sırasında darbeci subaylar Binbaşı Ferhat Günay ve Teğmen Emre Demirbilek'in etkisiz hale getirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

5 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

İddianamede, bazı sanıkların ise "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, cebir ve tehdit kullanarak, silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişileri özgürlüklerinden yoksun kılma, mala zarar verme, iştirak halinde kamu malına zarar verme" suçlarından 10 yıl ila 5 kez müebbet hapis cezası arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

Mahkeme, yargılama konusunun iki ayrı olay olduğu, birbirleriyle bağlantısının bulunmadığı, davaların "Orhanlı gişeleri" ve "Sultanbeyli'deki olaylar" olarak bilindiği kanaatine vararak, yargılamanın etkin ve hızlı yürütülmesi, müşteki ve tanıklarla delillerin bir bütün olarak ayrı dosya içerisinde değerlendirilmesi için ayırma kararı vermişti.

İddianamedeki 3'ü rütbeli, 3'ü er 116'sı öğrenci 122 sanık "Sultanbeyli'deki olaylar", 65 sanık da Orhanlı gişeleri davasında yargılanıyor.