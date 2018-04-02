AK Parti sözcüsü Mahir Ünal' kritik açıklamalar!

Mahir Ünal'ın açıklamalarından önemli başlaıklar;

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanımız, Trump ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Suriye hem de bölgenin teröristlerden temizlenmesi konusunda değerlendirme yapıldı. Sayın Trump'a Münbiç konusunda Türkiye'nin kaygıları iletildi.

CHP'Lİ VEKİLİN AÇIKLAMALARI

Değerli arkadaşlar CHP'nin sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde maalesef her kafadan ses çıkıyor. CHP'de erken kalkan konuşuyor. Kendisini öne çıkarmak için kaçınılmaz olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanına dönük hakaret içeren bir dil kullanıyor. CHP'lilerin anlamadığı şey, anayasamız seçilmiş Cumhurbaşkanını başkomutan olduğunu gösteriyor. Burada CHP'nin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak görüyoruz. Afrin'de büyük bir başarı kazanılmıştır. Sanatçılarımızın mehmetçiğin ynanında olmasından neden rahatsız duyuyorlar bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz.