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'ye 6 ilde ağır darbe

/ askeri yapılanmasına yönelik merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 21:03 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 21:03
FETÖ'ye 6 ilde ağır darbe

merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 6 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Bolu merkezli, , , , ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 2 astsubay gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ'ye 6 ilde ağır darbe
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