FETÖ'ye 6 ilde ağır darbe

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 6 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Bolu merkezli, İstanbul, Ankara, Isparta, Zonguldak ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 2 astsubay gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.