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'de 'den 9 tutuklama

merkezli 9 ilde /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 14:39
Hakkari'de FETÖ'den 9 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Hakkari'de FETÖ'den 9 tutuklama
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