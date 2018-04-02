İzmir’de CHP’li aileye konuk oldu

Başbakan Binali Yıldırım
, partisinin Tire ilçe kongresindeki konuşmasından sonra salondan ayrılacağı sırada kendisini çay içmeye davet eden Gökçe Okur'un evini ziyaret etti. Balkonunda Türk bayrağı, AK Parti
bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri bulunan evde bir süre kalan Başbakan Yıldırım, yan binadan kendisini davet eden ve CHP'li olduğunu söyleyen Yalçın Kaya'nın evini de ziyaret etti. Kaya'nın Başbakan Yıldırım'a eskiden beri CHP'li bir aile olduklarını, ancak kendisine de sempati duyduklarını ifade ettiği öğrenildi. Başbakan Yıldırım'ın ziyaret sırasında, ailenin evde ağlayan 2 yaşındaki kızları Melis'i kucağına alıp, avuttuğu belirtildi.