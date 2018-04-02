Milletçe kenetlendik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlerle Oğulpınar Hudut Karakolu'nda bir araya geldi. Mehmetçiğe destek için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da ziyarette yer aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekâtı'nın sevk ve idaresinde kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni kamuflajını giyen Erdoğan, askerlere seslendi. Sanat ve spor camiasının güzide temsilcileriyle karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Mehmetçiğin destan yazdığını söyledi. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 852 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Erdoğan, özetle şöyle konuştu:



Kahraman Mehmetçiklerimize moral ve destek vermek üzere burada bulunan sizler bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız, gerçek sporcularısınız.



Milletlerin imtihan dönemleri vardır, Türk milleti de işte böyle bir imtihan döneminden geçiyor. Bugüne kadar sergilediğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma ile Allah'a şükür bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Elbette önümüzde daha katetmemiz gereken çok mesafe var ama ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde, katıldığımız programlarda gördüğümüz manzara bize gelecek için ümit aşılıyor. Türk milleti son örnekleri Çanakkale'de, İstiklal Harbimizde görülen tarihi bir kenetlenme içindedir. Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastına, haydutluğa rağmen sanatçılarımız ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir.



Gazi Mustafa Kemal'in, İstiklal Harbi'nin belki de en zor, adeta umutların tükendiği zamanda söylediği çok önemli bir sözü bulunuyor. Gazi diyor ki; 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır.' Türkiye'nin bugün verdiği mücadelede hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, böyle bir dönemde hiç kimse hiçbir grup, hiçbir parti hiçbir kesim sadece kendi menfaatlerini düşünerek hareket edemez. Bu arada, Erdoğan'ın Twitter hesabından da kamuflajlı bir fotoğrafı paylaşıldı.

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