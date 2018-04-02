Orgeneral Güler, Genelkurmay "çatı" davasına müdahil oldu

FETÖ 'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahındaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı davanın görülmesine devam edildi - Mahkeme, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler 'in Genelkurmay "çatı" davasına müdahillik talebini kabul etti. Orgeneral Güler'in beyanlarında, " Akın Öztürk gelerek televizyonda arandığını söyledi, yalvararak, 'Ben de sizinle geleyim' dedi." ifadelerine karşı söz alan sanık eski orgeneral Öztürk, "Yalvarmam söz konusu değildir" şeklinde savunma yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasının görülmesine devam edildi.Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

İTİRAF BEYANLARI DAVA DOSYASINA EKLENDİ

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, örgütlü suçlar bilgi bankasından yapılan aramada sanıklar Abdurrahman Aydoğan ve Abdülvahap Berke hakkında Ö.M'nin beyanlarda bulunduğunu, sanıklar Emre Karslı ve Ertan Özmen hakkında da itirafçı beyanları olduğunu ifade ederek, beyanların dava dosyasına eklendiğini açıkladı.

GÜLER'İN DAVAYA KATILMA TALEBİNE KABUL VERİLDİ

Daha sonra Başkan Dik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in müşteki sıfatıyla mahkemeye verdikleri beyanları hatırlatarak Güler'in sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahillik talebinde bulunduğunu ifade etti.Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, "suçtan doğrudan zarar görmesi ihtimaline binaen" Orgeneral Güler'in davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Mahkeme, Genelkurmay Başkanı Akar'ın davaya müdahillik talebini 13 Şubat'ta görülen celsede kabul etmişti.

Daha sonra Güler'in ifadelerinde adı geçen sanık eski orgeneral Akın Öztürk söz alarak beyanlarda bulundu. Akıncı Üssü'nde Güler'in rehin tutulduğu yere gelerek ellerini çözdüğünü aktaran Öztürk, daha sonra da rehin tutulan diğer komutanları kurtarmak için faaliyette bulunduğunu iddia etti.

"YALVARMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Öztürk, Güler'den sonra emekli Orgeneral Abidin Ünal'ı da kurtardığını, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na birlikte gittiklerini belirterek, "Yalvarmam söz konusu değildir." diye konuştu.

"BEN DE SİZİNLE GELEYİM"

Güler, beyanlarında Akın Öztürk ile ilgili "Akın Öztürk gelerek, televizyonda arandığını söylediklerini, haberim olup olmadığını sordu. Haberim olmadığını bildirdim. Bir süre sonra Akın Öztürk tekrar geldi, oradakilerin teslim olmaya karar verdiklerini söyledi. Saat 18.00 sıralarında Yıldırım Güvenç ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığından bir ekip geldi, beni aldılar. Bu esnada Akın Öztürk yalvararak, 'Ben de sizinle geleyim' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

Davanın görülmesine öğle arasından sonra devam edilecek.