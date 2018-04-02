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Son dakika: /'nin "Adliye imamına" hapis cezası

Son dakika haberi... 'da örgütün "Adliye imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Şanlıurfa'da /'ye ilişkin davada, örgütün Çorum "Adliye imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 11:30
Son dakika: FETÖ/PDY'nin Adliye imamına hapis cezası

'da /'ye ilişkin davada, örgütün "Adliye imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Güven ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın kullanıcısı olduğu ve "Oğuz" kod adlıyla daha önce öğretmen olarak görev yaptığı Çorum'da örgütün "Adliye imamı" olduğunun belirlendiğini söyledi. Sanık Güven ise tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyerek programı kullanmadığını öne sürdü.Tahliye talebinde bulunan Güven, "Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Bahsedildiği gibi Çorum'da da bir görevim olmadı." dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı da değerlendirmesinde, sanığın örgüt yöneticileri tarafından görevlendirildiğinin tespit edildiğini belirterek, 'daki hesap hareketliliğinin de dikkate alınarak üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Son dakika: FETÖ/PDY'nin "Adliye imamına" hapis cezası
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