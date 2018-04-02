Son dakika: Hakkari'de terörle mücadele çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde ve silah ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

KALAŞNİKOF VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ

"30 Mart günü ilimiz Yüksekova İlçesi Akocak Köyü Sülük Mezrası'nda icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 LMGK marka makineli tüfek, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 2 adet savunma tipi el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü İncesu mezrasında 31 Martta icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gömülü vaziyette ele geçirilen 12 kilogramlık tüpe tuzaklanmış el yapımı patlayıcının da olay yerinde imha edildiği bildirildi.