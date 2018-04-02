Son dakika: Muş'ta terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce "Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2018-35" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.
BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"30 Mart'ta icra edilen operasyonda, merkez Elçiler köyünde 10 adreste yapılan aramada, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 69 adet 7,62 mm çapında kalaşnikof tüfek fişeği, 31 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği, 3 sarı, kırmızı ve yeşil renkli PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirilmiştir."
Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.