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: 'ta terör operasyonu

haberi...'ta terör örgütü 'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 10:05
Son dakika: Muş'ta terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce "Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2018-35" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Mart'ta icra edilen operasyonda, merkez Elçiler köyünde 10 adreste yapılan aramada, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 69 adet 7,62 mm çapında kalaşnikof tüfek fişeği, 31 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği, 3 sarı, kırmızı ve yeşil renkli / terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Son dakika: Muş'ta terör operasyonu
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