Tosuncuğun kaçışıyla ilgili yeni detay... Pulu unutmuş!

Yer: Sabiha Gökçen pasaport kontrol noktası. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'den son çıkış anı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan Aydın'ın pasaportunu inceleyen görevli polis memuru, 15 TL olan yurtdışı çıkış harcını yatırmadığını fark etti.

Bunun üzerine Aydın'a 'harç pulu aldın mı?' diye soruyor. Mehmet Aydın'ın 'yok' demesi üzerine 'oturum mu var' sorusunu yöneltiyor. Daha sonra Aydın, yanındaki kişiden pasaport harcını ödeyerek harç pulu almasını istiyor. Aydın, pulun kendisine teslim edilmesiyle pasaport kontrolünden geçiyor. Pulu alan kişi ise havalimanını terk ediyor.

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