Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Tosuncuğun kaçışıyla ilgili yeni detay... Pulu unutmuş!

Tosuncuğun kaçışıyla ilgili yeni detay... Pulu unutmuş!

CEO'su 'ın Havalimanı’nı kullanarak yurtdışına kaçışıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:27
Tosuncuğun kaçışıyla ilgili yeni detay... Pulu unutmuş!

Yer: pasaport kontrol noktası. CEO'su 'ın Türkiye'den son çıkış anı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan Aydın'ın pasaportunu inceleyen görevli polis memuru, 15 TL olan yurtdışı çıkış harcını yatırmadığını fark etti.

Bunun üzerine Aydın'a 'harç pulu aldın mı?' diye soruyor. Mehmet Aydın'ın 'yok' demesi üzerine 'oturum mu var' sorusunu yöneltiyor. Daha sonra Aydın, yanındaki kişiden pasaport harcını ödeyerek harç pulu almasını istiyor. Aydın, pulun kendisine teslim edilmesiyle pasaport kontrolünden geçiyor. Pulu alan kişi ise havalimanını terk ediyor.

Tosuncuğun kaçışıyla ilgili yeni detay... Pulu unutmuş!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tosuncuğun kaçışıyla ilgili yeni detay... Pulu unutmuş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN