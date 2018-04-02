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, 'dan temin edeceği 'leri daha erken alabilecek

'yle işbirliği yapmaktan kaçan ABD ve NATO'yu rahatsız eden savunma sistemiyle ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Federasyonu Başkan Yardımcısı , Rusya’nın Türkiye ile anlaşmaya vardığı S-400'lerin teslim süresini kısaltmaya çalışacağını söyledi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 18:28
Türkiye, Rusya'dan temin edeceği S-400'leri daha erken alabilecek

Federasyonu Başkanı 'in yardımcısı verdiği brifingde, gazetecilerin 'ün 'ye teslim süresini kısaltma konusunda sordukları soruyu cevapladı.

"TÜRKİYE İSTEDİ, BİZ DE ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Rusya'nın Türkiye'den S-400 sistemlerinin teslim süresini azaltma talebini karşılamak için çaba göstereceğini söyleyen Uşakov, "Bu istek, bildiğiniz gibi Türkiye tarafından yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov zaten buna cevap verdi. Bildiğim kadarıyla, Türk tarafının bu isteğini temin etmek için teslimat üzerinde çaba göstereceğiz.

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Rusya'nın S-400'leri teslim süresini kısaltmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Rusya'dan temin edeceği S-400'leri daha erken alabilecek
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